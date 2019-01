© foto di www.imagephotoagency.it

Atalanta-Juventus vede i bergamaschi sul 2-0 al 45', con i gol di Castagne e Zapata. Da inizio dicembre il colombiano ha preso parte attiva a 17 reti (16 gol, un assist), più di qualsiasi altro giocatore nei top-5 campionati europei considerando tutte le competizioni. Prosegue dunque il magic moment della punta ex Napoli, Udinese e Sampdoria. La Juventus, secondo i dati Opta, chiude per la seconda gara di fila il primo tempo senza tiri nello specchio della porta avversaria: non accadeva da marzo 2018 (contro Lazio e Tottenham in quel caso).