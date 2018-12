Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: fuori CR7 e Pjanic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diramate le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus, in programma alle ore 15 a Bergamo. Come preventivato, fuori Cristiano Ronaldo e dentro Douglas Costa, così come Khedira e Can: out, quindi, anche Pjanic.

Atalanta (3-4-2-1)

Berisha; Masiello, Djmsiti, Mancini; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

Juventus (4-3-3)

Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic.