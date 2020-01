© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simon Kjaer è oramai un ex giocatore dell'Atalanta. Difficile che il danese torni in nerazzurro, poiché manca solo l'ufficialità per il suo ritorno al Siviglia. Da lì, come successo per Martin Skrtel, potrebbe prendere un aereo per la Turchia. Il Fenerbahce è a un passo dal suo ritorno, mancano solo gli ultimi dettagli da limare per concludere la trattativa.