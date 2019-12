Atalanta, Kjaer e Arana ai saluti. Barrow verso la cessione al Bologna

Il 2019 calcistico dell’Atalanta si è chiuso con un altro risultato incredibile: vittoria con il Milan e quinto posto in classifica generale. I nerazzurri devono però iniziare a pensare al mercato, soprattutto in uscita. Al momento il pezzo pregiato rimane Dejan Kulisevski, che nel Parma ha trovato la continuità giusta. L’Inter sembra essersi mossa in anticipo, ora bisognerà capire come finirà una delle vicende più interessanti del mercato invernale. Ci sarà da lavorare anche nelle operazioni in uscita con Barrow, Ibanez, Arana e Kjaer che potrebbero salutare la compagine orobica già a gennaio.

CASO KULUSEVSKI - Le prestazioni in Primavera lo scorso anno sono state incredibili, ma Gasperini ha deciso di non puntare sul giovane calciatore classe 2000. Nel Parma ha avuto più spazio e si è fatto subito notare notare: gli orobici potrebbero cederlo già a gennaio all’Inter, gli ultimi incontri tra le parti sono stati più che positivi. Trattativa avviatissima, accordo che si avvicina: vedremo se a breve ci sarà l'ufficialità dell'operazione tra le due compagini nerazzurre.

ARANA E KJAER AI SALUTI - Anche Simon Kjaer e Arana lasceranno, salvo clamorosi ribaltoni, Bergamo. L’esperto difensore centrale pensava di poter conquistare maggiore minutaggio, ma le prestazioni di Palomino, Toloi e Djmisiti hanno spinto il Gasp ad andare sul sicuro. Le ultime assenze, poi, fanno pensare: il danese voleva più spazio soprattutto in Champions League, ma l'amore con il proprio allenatore non è mai sbocciato. Stesso discorso per quanto riguarda Arana, l’esterno non ha mai impressionato. Inoltre la recente intervista ai media spagnoli è stato un segnale evidente, entrambi hanno già la valigia pronta.

BARROW VERSO BOLOGNA - Un rigore sbagliato con la Juventus e un assist prima di uscire, sempre nella gara con i bianconeri. Musa Barrow non è stato impiegato moltissimo in questa prima parte di stagione e il Bologna sembra aver anticipato la concorrenza per assicurarsi l'attaccante gambiano. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Un'altra pedina del vivaio nerazzurro potrebbe lasciare la Dea già all'inizio del nuovo anno. Discorso diverso per Ibanez, prima di far partire il brasiliano serve trovare più di un'alternativa in difesa.