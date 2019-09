© foto di Federico Gaetano

Simon Kjaer si presenta al sito ufficiale dell'Atalanta, con la prima intervista da giocatore nerazzurro: "Sono felice di essere qui, dell'accordo raggiunto con l'Atalanta. Non mi piace parlare di me, amo andare in campo e tutti possono farsi la propria opinione su di me come giocatore. Sono molto felice di tornare in Italia, per tanti anni ho provato a farlo, cercando una opportunità. Sono cresciuto qui. L'Atalanta? È una squadra in crescita, ho giocato contro i nerazzurri al Viareggio, con la formazione Primavera, poi sono cresciuti tanto e ora sono una delle squadre più forti in Italia".