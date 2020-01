Atalanta, Kjaer via. L'agente: "La situazione non è più sostenibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simon Kjaer lascerà l'Atalanta in questa finestra di calciomercato. A confermarlo, ai taccuini del sito danese ekstrabladet.dk, anche il suo procuratore Mikkel Beck: "La situazione all'Atalanta non è più sostenibile - ha dichiarato -. Sfortunatamente, non è nato con l'allenatore quel feeling che tutti noi auspicavamo e a questo punto è meglio che le strade si separino. Sto lavorando per trovare la sistemazione perfetta per Simon e spero di poter presto annunciare qualcosa. C'è grande interesse per Simon, un giocatore col suo curriculum e la sua carriera ha molte richieste".