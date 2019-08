Atalanta ko a Getafe, Gasperini: "Un bene dopo la sbornia dell'anno scorso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato dopo il pesante ko per 4-1 in casa del Getafe rimediato sabato sera, come riporta la Gazzetta dello Sport: "E' un bene, dopo la sbornia dell'anno scorso avevamo e abbiamo bisogno di non pensare che sarà tutto facile", il pensiero del tecnico. Quindi una frecciata ai suoi: "Non c'è stata la giusta concentrazione su tutti e quattro i gol, ed è un segnale: significa che siamo stati poco predisposti a difendere. Tre giocatori tagliati fuori dalla fase difensiva non possiamo permetterceli".