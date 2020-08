Atalanta ko ma batte un record in Champions: sette volte su nove avanti per prima

Interessante curiosità evidenziata da Opta sull'impatto della Dea nelle partite di Champions League, ko stasera ma in vantaggio in apertura contro il Paris Saint-Germain. La formazione di Gian Piero Gasperini parte sempre... Avanti. 'Atalanta ha sbloccato il match in sette delle nove partite disputate in questa Champions League, più di ogni altra squadra. Poi la rimonta del PSG ma che fatica per le stelle di Tuchel.