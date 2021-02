Atalanta, Kovalenko: "Non vedo l'ora di conoscere i tifosi. Il calcio un sogno che diventa realtà"

vedi letture

L'ultimo acquisto dell'Atalanta Viktor Kovalenko ha parlato al canale YouTube del club per presentarsi ai suoi nuovi tifosi:

Che tipo di calciatore si sente?

"Spetta agli allenatori giudicarmi, loro diranno come sono da calciatore. Penso di essere una persona grata, sempre aperta e anche sorridente".

Quali sono le sue passioni?

"Il calcio è la mia vita, un sogno che sta diventando realtà e a cui tengo molto. Non so cosa farei se non ci fosse il calcio, è una domanda difficile a cui non so rispondere".

Cosa pensa di Bergamo?

"È una città molto bella e anche tranquilla. Mi piace molto. Sono arrivato con qualche giorno d'anticipo e sono contento perché non stavo nella pelle".

Aveva parlato con Malinovskyi prima di firmare?

"Sì, abbiamo parlato molto prima di decidere. Mi ha raccontato com'è qua in generale e lui mi ha sempre parlato di tutto positivamente".

Conosce i tifosi dell'Atalanta?

"So che sono grandi appassionati e che sostengono la squadra sempre e ovunque. Non vedo l'ora di vederli. Spero che questa situazione si risolva al più presto per poterli conoscere allo stadio".