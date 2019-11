© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dejan Kulusevski brilla a Parma, ma è di proprietà dell'Atalanta. E stuzzica l'Inter. Secondo quanto riferito dal Corriere di Bergamo, il discorso potrebbe diventare attuale già a gennaio: gli orobici non vogliono ripetere l'errore dell'anno scorso, quando rifiutarno l'offerta del Borussia Dortmund per Musa Barrow, al momento sparito dai radar (nonostante sia ancora molto giovane e quindi abbia tutto il tempo per tornarvi). Così, se da Milano dovesse arrivare un'offerta da 25 milioni di euro (anche con formule tipo prestito con obbligo di riscatto), la società di Percassi potrebbe aprire alla cessione.