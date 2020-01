© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nei prossimi giorni è in arrivo in Italia l'agente del difensore dell'Atalanta Ibanez per decidere il futuro. Il giocatore è diviso tra Bologna e Roma, ma al momento gli emiliani paiono favoriti per ottenere il sì del calciatore e dunque il suo cartellino. A riportarlo è Sky Sport.