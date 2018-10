Atalanta, l'architetto del nuovo stadio: "Più bello di quello che volevo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo stadio di Bergamo prende la prima pagina odierna de L'Eco di Bergamo. "Se è lo stadio che volevo? No, è molto più bello" ha dichiarato Mauro Piantelli dello Studio De8. Il rivestimento sarà d'acciaio, che per copertura e facciate delle curve verrà verniciato in trasparenza con toni nerazzurri. Tetto e facciate seguiranno le luce del sole: "Questo progetto demolisce l'immagine militarizzata dello stadio, restituisce gli spazi alla città" dichiara sempre Piantelli. Si parte a maggio 2019 con la demolizione e la ricostruzione della Nord.