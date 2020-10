Atalanta, l'esame Liverpool è impossibile. Ma con Ajax e Midtjylland ci si gioca la qualificazione

Un sorteggio da brividi. Non per la paura - anche se il Liverpool spaventa parecchio -, ma per le emozioni: il sogno Anfield si è concretizzato al secondo anno in Champions League, mentre lo scontro filosofico con l'Ajax promette spettacolo. Il Midtjylland come squadra pescata in quarta fascia è quel pizzico di fortuna che serviva, anche se non bisogna mai sottovalutare nessuno. D'altronde il 4-0 incassato a Zagabria lo scorso anno è ancora vivido nella memoria dell'Atalanta. Gli esami del secondo anno d'università - come spesso ricorda il presidente Percassi - fanno sfregare le mani ai nerazzurri, soprattutto dopo l'ennesima prestazione maiuscola contro la Lazio: per il passaggio del turno sarà fondamentale non sbagliare l'approccio.

SORTEGGIO SUPER - Tra prima e seconda fascia c'era l'imbarazzo della scelta: alla fine l'urna di Nyon ha dato un responso più che positivo anche per il fascino dei match: giocare in un impianto storico come quello dei Reds fa già commuovere chiunque in quel di Bergamo. Dieci anni fa tutti a Portogruaro, ora in massa a Liverpool passando per l'Amsterdam Arena contro quell'Ajax tanto simile nell'intendere il sistema calcio. Emozioni a non finire in vista di due doppie sfide che molto probabilmente esalteranno ancor di più pregi e difetti di una squadra incredibile: ma questa volta la Dea busserà alla porta delle grandi d'Europa con un quarto di finale in tasca e maggior esperienza in campo europeo.

QUALIFICAZIONE POSSIBILE - I fanatici dell'aritmetica hanno iniziato già a fare i calcoli, ma come al solito bisognerà lasciare al campo il verdetto finale. Il giudizio preliminare è sicuramente positivo: il doppio confronto decisivo sarà quello con i danesi del Midtjylland, in caso di 6 punti diventerà più facile affrontare l'Ajax. Il Liverpool, per il momento, non deve essere considerato: i campioni d'Inghilterra hanno tutte le carte in regola per poter ammazzare il girone già alla terza giornata. Le partite però non si giocano prima di scendere sul terreno di gioco, la stessa Atalanta insegna. L'università è ripresa, con i nerazzurri pronti a prendere un bel 30. O quel 18 che serve per passare il turno.