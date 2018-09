Atalanta, L. Percassi: "Pari strameritato. Gasperini il nostro condottiero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale dopo il pareggio contro il Milan a San Siro: "Dopo un primo tempo in cui siamo andati subito in svantaggio, c'è stata una grande reazione e il punto è strameritato. Il rinnovo di Gasperini? Il mister sappiamo quanto vale per noi, è il nostro condottiero. Era l'annuncio di un qualcosa condiviso già da tempo. Era giusto farlo in un momento particolare. Dobbiamo pensare a lavorare e fare ancora l'Atalanta. Pari insperato? La percezione era che si potesse fare gol, ci siamo andati vicini più di una volta e con tanta qualità in campo la sensazione è che si potesse raggiungere il pareggio".