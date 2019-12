© foto di Federico De Luca

L'Atalanta ha messo nel mirino Rachid Ghezzal, esterno della Fiorentina il cui cartellino appartiene ancora al Leicester. L'algerino era arrivato in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (9 milioni) a Firenze la scorsa estate, ma ancora non è riuscito a dare il contributo sperato. La Dea, spiega la Gazzetta dello Sport, lo ha inserito nella lista dei papabili acquisti vista la sua duttilità e la qualità tecnica, ma ancora una decisione definitiva in tal senso non è stata presa.