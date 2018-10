Atalanta, la cura dalla Danimarca: ingaggiato il guru ex Juve Bangsbo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"In Danimarca il virus, dalla Danimarca la cura?". Comincia così l'articolo de L'Eco di Bergamo relativo all'ultimo acquisto dell'Atalanta. Non si tratta di un calciatore, ma di un professore: Jens Bangsbo 61ennne ex Juventus che è approdato a Zingonia nelle vesti di consulente esterno di Gasperini.

Lo scienziato danese sarà a Bergamo 4-5 giorni al mese per analizzare con l'allenatore i dati atletici e tecnici dei calciatori e per apportare eventuali modifiche ai sistemi di allenamento. Gasperini e Bangsbo si sono conosciuti ai tempi della Juventus e in questi anni - si legge - sono sempre rimasti in contatto.

Ex terzino destro, con una carriera spesa in Danimarca tra gli anni '70 e '90, il 61enne di Aarhus ha due lauree ed è uno dei guru a livello internazionale nel ramo della fisiologia dello sport.