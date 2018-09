Atalanta, la fiducia in Gasperini vale 1,5 milioni di euro d'ingaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' arrivata ieri l'ufficialità del prolungamento dell'accordo tra Gian Piero Gasperini e l'Atalanta. Un contratto che si allunga fino al 2021, con opzione per il 2022 e un rapporto di lavoro che si rinsalda nonostante la partenza non sia stata delle migliori, soprattutto a causa dell'Europa League. Il club è schierato dalla parte del proprio tecnico, anche perché in pochi, come lui, sono capaci a valorizzare i giovani permettendo alla società di incassare anno dopo anno tante plusvalenze. Gasp guadagnerà 1,5 milioni netti a stagione. Un accordo importante per uno dei migliori allenatori della Serie A. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.