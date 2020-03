Atalanta, la forza della Champions per confermare la rosa: caccia ai nuovi Ilicic

L'Atalanta poggia le proprie certezze su un bilancio florido e una situazione finanziaria che non richiederà sacrifici sul mercato. Questo significa che la rosa attuale potrà essere confermata, anche perché la volontà di molti è quella di restare per giocare ancora una volta la Champions da protagonisti in una piazza che vive per la Dea ogni giorno dell'anno. Ovviamente i dirigenti sono già a lavoro per trovare nuove alternative di talento ai giocatori più forti della squadra, come Ilicic e Gomez, che avanzano d'età e che richiedono alternative all'altezza da inserire senza fretta. Un po' come successo per Malinovskyi. A riportarlo è Tuttosport.