Atalanta, la Juventus in vantaggio per l'acquisto di Melegoni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Melegoni piace a tanti. Nonostante un avvio di stagione non facilissimo (2 sole presenze in Serie B tra le fila del Pescara) il ragazzo di Azzano San Paolo è ambito da moltissimi club. Secondo quanto riportato da CalcioAtalanta.it, la Juventus è in vantaggio per il calciatore. I bianconeri, a quanto pare, lo inserirebbero inizialmente nella formazione Under23, militante nel Girone A della Serie C. Dalla Continassa, però, dovranno chiudere rapidamente se non vorranno evitare brutte sorprese.