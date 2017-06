Atalanta, la Lazio resta forte su Petagna. Cataldi possibile contropartita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, è andato in scena ieri un summit con l'entourage di Danilo Cataldi in casa Lazio. La società biancoceleste vuole aspettare l'Europeo Under 21 prima di decidere il futuro, il giocatore potrebbe rientrare in uno scambio con l'Atalanta che riguarda Andrea Petagna.