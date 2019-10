Atalanta, la macchina da gol di Serie A. L'amara Europa è alle spalle

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diciotto gol in sette partite, miglior attacco del campionato. Solo una volta l'Atalanta era stata così prolifica in Serie A: campionato 1949/50, alla fine fu un ottavo posto tutto sommato onorevole. Altri tempi, altre prospettive.

Perché la squadra di Gian Piero Gasperini punta molto più in alto e già, a poche ore dal derby d'Italia, guarda quasi tutte verso il basso: secondo posto in classifica. E un attacco di fuoco che sta facendo persino meglio di un anno fa, quando alla fine del campionato venne fissato il record di reti: 77. Con una differenza sostanziale: un anno fa, di questi tempi, i nerazzurri avevano segnato la metà delle reti di adesso e la classifica piangeva, figlia del contraccolpo subito in Europa League.

Gomez-Zapata-Ilicic sono un trio affiatato, che ha tutto quello che si può chiedere: inventiva, forza fisica, velocità. E chimica. I giocatori si cercano, duettano, triangolano. È il grande vantaggio rispetto all'anno scorso quando il colombiano doveva ancora adattarsi ai nuovi schemi e Ilicic era ai box. La partita contro il Lecce è sembrata più facile del previsto per quanto arioso era il gioco orobico. Che coinvolge non solo i tre giocatori citati. Prendete Robin Gosens. Con oggi sono già tre le reti segnate in campionato, più di tutto il Milan se consideriamo solamente i gol su azione. Sono già sette i giocatori andati a segno, meglio fin qui solo Inter e Napoli. Ma anche mentalmente la squadra è cresciuta. La Champions che dovrebbe togliere energie fisiche e mentali non lascia strascichi negli uomini di Gasperini, anche dopo un clamoroso ko all'ultimo secondo. La stagione è ancora lunga, ma promette di essere molto divertente per i tifosi bergamaschi. Soprattutto perché da oggi c'è un'arma in più: il Gewiss Stadium.