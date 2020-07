Atalanta la migliore d'Italia? Mihajlovic non ha dubbi: "Anche l'anno scorso lo era"

vedi letture

Alla vigilia della trasferta di Bergamo, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato così in conferenza stampa in merito aglio avversari: "Se è la miglior squadra d'Italia ora? Anche l’anno scorso lo era. È una squadra che ti fa giocar male, una squadra fisica, di corsa, ha talento. Secondo me insieme alla Juve è la migliore squadra, anzi forse gioca anche meglio della Juve".

Certe sconfitte servono per diventare più consapevoli?

“Quando le cose vanno bene ci si sofferma meno sui problemi, quando vanno male allora si riflette di più. Se si riesce a tirare fuori qualcosa di positivo che fa crescere e rinforzare è importante. Noi cerchiamo sempre di tirar fuori il positivo per quello che siamo e per quello che dovremo essere”.

Clicca qui rileggere per tutte le dichiarazioni di Mihajlovic