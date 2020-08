Atalanta, la Premier League è in fila per Zapata: ma servono almeno 50 milioni di euro

vedi letture

Tutti pazzi per Duvan Zapata. L'attaccante colombiano, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, piace a diversi club di Premier League: la cifra richiesta dal club orobico può essere sborsata soltanto dalle società inglesi, anche se qualche sondaggio è arrivato perfino dalla Spagna. Al momento però non ci sono offerte concrete per il giocatore sudamericano.

La Dea resiste - Al momento Antonio Percassi, presidente dei nerazzurri, non è per nulla preoccupato. Per poter far vacillare le convinzioni del numero uno atalantino bisogna mettere sul piatto una cifra compresa tra i 50 e i 55 milioni. Duvan resta, salvo assegni sostanziosi che potrebbero essere recapitati negli uffici di Zingonia.