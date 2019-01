Atalanta, la Roma sulle tracce del difensore Mancini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma, racconta il Corriere di Bergamo, si muove per la difesa che verrà e ha preso contatto con l'Atalanta per parlare del futuro del difensore Gianluca Mancini. Un suo addio alla Dea a gennaio è da escludere categoricamente, ma la Roma ha intenzione di anticipare la concorrenza e coprirsi le spalle in caso di addio estivo di Kostas Manolas.