Atalanta, la soddisfazione di Percassi: "Un onore ospitare l'Italia a Bergamo"

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha accolto con gioia la decisione della FIGC di disputare a Bergamo Italia-Olanda, sfida valida per la Nations League in programma il prossimo 14 ottobre: "È un grande onore poter ospitare al Gewiss Stadium la partita degli Azzurri. Dopo 14 anni un incontro della nostra Nazionale maggiore ritorna nella nostra città: è questo un ulteriore tributo a Bergamo ed a tutti i bergamaschi colpiti così duramente da un nemico invisibile, ma devastante. Per aver scelto di giocare al Gewiss Stadium questa partita di Nations League ringrazio la Federazione Italiana Giuoco Calcio ed il suo Presidente Gabriele Gravina. Lasciatemi inoltre aggiungere che rivedere la Nazionale azzurra nel nostro stadio è motivo di grande orgoglio e soddisfazione: un traguardo ottenuto anche grazie a coloro che da un anno e mezzo a questa parte stanno lavorando alacremente per riqualificare la “casa” dell’Atalanta.".