Atalanta, Lammers: "Mi sento già a casa. Spero presto di poter partire tra i titolari"

Sam Lammers, nuovo attaccante dell'Atalanta, arrivato in estate dall'Olanda, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport per parlare dei primi mesi in Italia e dell'ambientamento nel calcio italiano: "Sono due mesi che sono arrivato e devo dire che mi sento a casa. Tutti mi hanno accolto benissimo e voglio diventare presto un giocatore importante per questa società. Spero presto di poter partire tra i titolari ma è importante anche riuscire a segnare subentrando". Poi parlando del Liverpool: "In casa non abbiamo giocato come possiamo fare e abbiamo perso. In Inghilterra sarà una grande partita". La qualificazione si giocherà contro l'Ajax? "E' realistico pensare che la sfida contro di loro sarà importantissima, però tutte le gare sono importanti perché i punti sono sempre pesanti".