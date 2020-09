Atalanta, Lammers: "Voglio fare tanti gol e vincere. Gli olandesi mi aiuteranno molto"

Il nuovo arrivato in casa Atalanta, Sam Lammers, ha parlato al sito ufficiale del club orobico. Queste le sue parole: "Le mie prime impressioni sono molto buone, sono molto felice di essere qui, finalmente. Ho visto il centro sportivo e tutti sono stati molto gentili con me. Ho pranzato con la squadra, quindi ho incontrato i miei compagni. Non vedo l'ora di iniziare. Seguo l'Atalanta da molti anni, ha fatto molto bene, soprattutto negli ultimi due. Ovviamente ho seguito i miei nuovi compagni l'anno scorso in Champions League, hanno fatto davvero bene. Sfortunatamente non sono riusciti ad arrivare fino in fondo. Per me è un onore essere qui e fare parte di questa squadra. Sono un attaccante, quindi mi piace segnare molti gol. Penso di essere un giocatore molto tecnico e sono ambidestro. Il mio tempo libero lo passo con famiglia e amici, mi rilasso. Non ho molti hobby. Ho visto oggi gli altri due olandesi che sono qui, ho parlato con loro e sono stati molto gentili con me. Penso che potranno aiutarmi molto nel mio primo periodo in Italia, dato che è un bel cambiamento passare dall'Olanda alla Serie A. Il mio obiettivo in questa stagione è quello di vincere tante partite, speriamo di fare una grande stagione, come quella scorsa. Voglio segnare molti gol con l'Atalanta".