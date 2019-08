Atalanta, Laxalt sempre più vicino: ora si cerca il vice-Ilicic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una serata da incorniciare quella di ieri per Gian Piero Gasperini. Nell'allenamento congiunto con il Monza è arrivato un altro risultato più che positivo: 9-1 e poker di Josip Ilicic, che continua a stupire tutti. Non solo, ormai Diego Laxalt si avvicina sempre di più: Gasp potrà ritrovare uno dei suoi pupilli al Genoa, ma soprattutto riuscirà a coprire la corsia mancina, uno dei problemi principali in questi ultimi giorni di mercato.

Manca ancora un attaccante in grado di sostituire Ilicic, non per la mancanza di prestazioni: lo sloveno, in passato, ha dimostrato di essere fragile dal punto di vista fisico. Gli impegni da affrontare sono molti, dunque servirà un altro elemento in attacco per poter far fronte a tutte le gare che affronteranno gli orobici in questa stagione.

Laxalt, ci siamo - Un gran colpo per la compagine nerazzurra che ha trovato l'accordo con il Milan per un prestito con obbligo di riscatto. L'esterno offensivo, che piace molto al tecnico di Grugliasco e che rientra negli schemi, è arrivato: bisognerà capire se riuscirà ad entrare nell'undici titolare, ma se l'ex Genoa troverà la giusta continuità non ci saranno problemi.

Con lo stop di Castagne l'uruguaiano potrebbe essere spostato sulla corsia destra, ma tutto dipenderà anche dagli impegni ravvicinati. Dopo il sorteggio il Gasp avrà un'idea più chiara di quello che accadrà nelle prossime settimane. Oggi ci sarà l'incontro decisivo per definire i dettagli con il calciatore, ma salvo clamorose sorprese l'Atalanta ha trovato l'esterno che cercava.

Il vice-Ilicic - Difficile comprendere a cosa possa servire un vice-Ilicic dopo l'ennesima prestazione dello sloveno, ma come già detto bisogna assolutamente capire come reagirà il giocatore ai tantissimi match, soprattutto nella prima parte di stagione. Gasperini ha sempre confermato di volere almeno 16-17 giocatori titolari, escluso il portiere: sicuramente ci sarà una trattativa nei prossimi giorni per trovare il profilo ideale e portare un altro titolare formato Champions al Gewiss Stadium.