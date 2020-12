Atalanta, le combinazioni per gli ottavi: tutto dipende dalla sesta giornata

Tutto all’ultima giornata. Dopo la bella vittoria sul Liverpool, l’Atalanta dovrà comunque aspettare l’appuntamento della Johann Cruijff Arena per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri, 7 punti in classifica nel girone D, sono infatti appaiati all’Ajax, e l’andata a Bergamo è finita 2-2. Questa sera, Gasperini ospiterà il Midtjylland, mentre gli olandesi giocheranno ad Anfield. Il miglior scenario possibile, ovviamente, è che la Dea vinca o pareggi e l’Ajax perda: il Liverpool sarebbe così qualificato, e l’Atalanta salirebbe a 10 (o 8) punti, +3 (o +1) sui rivali. In quel caso, basterebbe un pareggio ad Amsterdam per superare il girone, ma una sconfitta sarebbe comunque fatale. La sesta giornata resterebbe cruciale con qualsiasi combinazione di risultati dalle gare di stasera: anche nello scenario peggiore, se l’Atalanta perdesse e l’Ajax vincesse, con una vittoria in Olanda gli orobici passerebbero comunque. Ultima ipotesi: se entrambe le partite in programma questa sera dovessero finire in parità. Atalanta e Ajax sarebbero così ancora appaiate, e in quel caso ai nerazzurri servirebbe ancora una volta una vittoria o un pareggio dal 3-3 in su per proseguire la propria corsa Champions.