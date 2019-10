Atalanta, le sette meraviglie del Gasp e una tenuta mentale europea

© foto di www.imagephotoagency.it

È difficile commentare un risultato così rotondo, soprattutto dopo il cartellino rosso di Opoku che inevitabilmente ha cambiato il match del Gewiss Stadium. Complicato anche trovare i temi in un pomeriggio talmente perfetto da non sembrare vero. È però necessario sottolineare la tenuta mentale di questa squadra che, nonostante le difficoltà in Champions League e gli 8 gol subiti in due gare, non ha mai mollato la presa. La Dea diventa l'ottava meraviglia del calcio nostrano, anche se i gol messi a segno sono sette: Muriel e Ilicic show, con la rete di Traoré a chiudere una giornata praticamente perfetta.

LE SETTE MERAVIGLIE - L'errore di Kjaer e il gol di Okaka hanno fatto subito correre un brivido lungo la schiena di tutti i presenti allo stadio. Nerazzurri sotto, ma la reazione non è tardata ad arrivare. Ilicic segna un gran gol in contropiede, dopo un controllo infinito del VAR arriva l'ok. Poi Muriel trova il 2-1 su calcio di rigore e il cartellino rosso di Opoku cambia tutto. Da quel momento in poi l'Atalanta non molla un centimetro e non si ferma mai, fino al fischio finale è soltanto una festa di gol e spettacolo, di un melodia calcistica suonata dall'orchestra del Gasp.

TENUTA MENTALE - L'aspetto da sottolineare in questo match riguarda ovviamente la testa. Non è affatto semplice giocare una partita simile dopo averne presi cinque all'Etihad, ma la reazione c'è stata ed ancora una volta è stata devastante. Non solo dal punto di vista del risultato, ma anche da quello del gioco. Prima dell'espulsione i nerazzurri hanno espresso la solita qualità, con verticalizzazioni e giocate tra le linee da applausi. Meritati anche quelli a fine partita da parte di tutto il pubblico di fede nerazzurra, protagonista in un pomeriggio praticamente perfetto.

BENTORNATO MURIEL - Otto gol segnati, un numero davvero incredibile per i minuti in cui lo abbiamo visto in campo. Luis Muriel è tornato e lo ha fatto nel migliore dei modi, non facendo rimpiangere minimamente Duvan Zapata. Un giocatore simile è devastante dentro l'area di rigore e continua a segnare con una regolarità spaventosa, nonostante il momento negativo dopo le prime giornate: ben cinque reti nelle ultime due partite, se sta bene è un top player per questa squadra.

OSTACOLO NAPOLI - Ora è il momento di girare subito pagina, nel calcio moderno non c'è tempo per poter dormire sugli allori. Il match di mercoledì contro il Napoli al San Paolo sarà decisivo, non solo per la classifica. Manchester deve essere completamente cancellata con un'altra prestazione di livello su un campo difficile e con la fatica che continua ad accumularsi sulle gambe partita dopo partita. Serve un'ulteriore risposta, ma siamo sicuri che questa squadra saprà superare l'ennesimo ostacolo.