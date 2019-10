Atalanta-Lecce, i voti ai tecnici: Gasp azzecca tutto, Liverani affonda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ATALANTA-LECCE 3-1 - 36' Zapata, 40' Gomez, 58' Gosens, 87' Lucioni

L'Atalanta vince facilmente contro il Lecce al ritorno a Bergamo nel nuovo scenario dello Gewiss Stadium. Un 3-1 che è bugiardo rispetto ai valori che sono stati espressi in campo. Di seguito le pagelle degli allenatori:

GIAN PIERO GASPERINI 7 - Dopo la beffa di Champions riesce a motivare a dovere i suoi uomini in una partita che poteva nascondere delle insidie. Ad aiutarlo il nuovo stadio che ha dato stimoli importanti, ma nel successo netto c'è molta farina del suo sacco: Gosens vince il ballottaggio ed è l'uomo della partita, gestisce sapientemente le energie dei suoi uomini, fa divertire il pubblico anche a partita già in pugno.

FABIO LIVERANI 5 - Dopo il primo gol dell'Atalanta non riesce a correggere la squadra in corsa. Anche al rientro dagli spogliatoi il Lecce sembra non esserci più. Imbula viene lanciato dal primo minuto e viene schiantato da una squadra che corre troppo più veloce di lui.