Atalanta, Lemina fuori dalla lista: l'ex Juve può lasciare il Southampton

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mario Lemina può lasciare il Southampton. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il calciatore ha ricevuto il via libera dai saints per potersi accordare con altri club. Il giocatore ex Juventus, che piace molto anche all'Atalanta, non è stato incluso nella lista dei convocati per il ritiro in Austria. I nerazzurri potrebbero tentare l'assalto al centrocampista nei prossimi giorni.