Atalanta-Liverpool, nessun precedente. Ma i Reds contro le italiane faticano

Buona la prima? A Bergamo sperano di sì, perché Atalanta-Liverpool sarà una gara inedita: le due formazioni non si sono mai affrontate in competizioni ufficiali UEFA. I nerazzurri di Gasperini, comunque, vantano un discreto score contro le inglesi: quello di stasera sarà il quinto confronto in assoluto. Finora la Dea ha vinto due volte, entrambe contro l'Everton, pareggiato una volta e perso un'altra, entrambe col Manchester City. Molto più variegati i precedenti dei Reds contro squadre italiane: su 31 gare disputate, il Liverpool ne ha vinte 11 e perse 14, mentre i pareggi sono ovviamente sei. Le ultime quattro gare, tutte contro il Napoli: visti i risultati, chiedere un consiglio a Mertens & Co non sarebbe una cattiva idea.