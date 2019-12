© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Duvan Zapata continua a rinviare il proprio rientro dopo l'infortunio subito a ottobre in Nazionale e, adesso, la data cerchiata in rosso si è spostata addirittura fino al prossimo 5 di gennaio. Il giocatore prova ancora un fastidio nel corso degli allenamenti, con l'adduttore che non lo fa vivere tranquillo nonostante clinicamente sia stato definito "guarito". Secondo il Corriere di Bergamo, i compagni di squadra lo starebbero spronando ad accelerare già dai giorni prima della Juventus, salvo poi fermarsi con rispetto, nel momento in cui il giocatore ha esternato le sue difficoltà.