Il futuro di Emiliano Rigoni è avvolto dal mistero. Gian Piero Gasperini non punta su di lui ma lo Zenit, proprietario del cartellino, non smania dalla voglia di riaverlo e per questo, secondo quanto riportato da Tuttosport, la sensazione è che l'Atalanta stia pensando di puntare sul suo rilancio.