Atalanta, Luca Percassi: "Ci piacerebbe giocare la Champions a Bergamo"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato così a Sky Sport nel giorno della vigilia della sfida Champions col Valencia, gara d'andata degli ottavi di finale: "Sappiamo quanto sia attesa questa partita. Per Bergamo, i tifosi, la società e la squadra sarà la serata più importante della nostra storia, non ci sono dubbi".

Cosa volete regalare ai tanti tifosi che vi seguiranno domani a Milano?

"Non è facile, ma speriamo di ripagare l'affetto smisurato che ci viene dimostrato in ogni occasione. Sabato abbiamo vinto una partita importantissima in campionato, credo che abbiamo vissuto una delle serate più belle come tifoseria. La società può solo ringraziare i tifosi per questo attaccamento viscerale. Domani coroniamo tanti anni di lavoro e di sogni, di adulti e bambini: tutta Bergamo ci spingerà".

Adesso l'Atalanta non si accontenta più?

"Sappiamo bene da dove veniamo, conosciamo la nostra dimensione. Dobbiamo essere sempre contenti di quello che stiamo facendo, anche se a volte sembra difficile esserlo. Non possiamo dimenticarci il recentissimo passato, nonostante i risultati importanti che abbiamo ottenuto grazie al lavoro. Ogni anno si riparte da zero e il livello di competizione si alza, ma l'affetto dei tifosi dimostra che la gente sa che stiamo vivendo qualcosa di unico e straordinario".

Che idea si è fatto del Valencia?

"Il Valencia è una squadra abituatissima a questo tipo di palcoscenico e questo le permette di non preoccuparsi delle assenze. Il club spagnolo ha grandi giocatori e non potremo sbagliare neanche una rimessa laterale per non andare in difficoltà".

Il passo successivo sarà giocare la Champions a Bergamo?

"Stiamo investendo tanto nello stadio come società. Quest'estate avremo un altro step importante, col terzo intervento sul Gewiss. Qualsiasi cosa succeda, ci piacerebbe sicuramente giocare a Bergamo".