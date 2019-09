© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport per lo speciale sulla Dea. Con un occhio di riguardo, inevitabile, alla prossima Champions League che vedrà i nerazzurri giocarsi il girone con Manchester City, Shakthar e Dinamo Zagabria: "Per noi in Europa sarà durissima. Ma la mia Atalanta non molla mai. Siamo in Champions, tra le 32 squadre più forti: è da brividi. Le rivali? Abbiamo fame, non partiamo battuti". Quindi una chiosa finale sugli obiettivi e sul mercato appena concluso: "Priorità alla A, ma in Europa vogliamo far bene. Con Muriel e Malinovskyi saremo competitivi".