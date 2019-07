© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha parlato ai microfoni di Sky. "Sarà una stagione entusiasmante per noi, con una competizione che ci farà crescere. Sarà una grandissima esperienza, il campionato diventerà sempre più difficile e complicato, ci sono tante realtà forti. Noi siamo molto felici perché dopo Muriel abbiamo confermato Pasalic. Incontri? Ce ne sono tutti i giorni, i calciatori sono richiesti per quanto dimostrato in questi anni, noi cerchiamo di fare le cose per rinforzare la squadra".

Sul sostituto di Mancini. "Non ci abbiamo ancora pensato. È un giocatore fortissimo, è normale che ci siano attenzioni significative".