Atalanta macchina da gol. Nell'era dei tre punti nessuno come i nerazzurri

Tanto vale che Gasperini, a questo punto, chieda di iniziare tutte le partite da 0-1: difendersi è una sofferenza, rimontare è il suo mantra. Questo l'inizio dell'analisi de La Gazzetta dello Sport sull'Atalanta, reduce dal devastante 7-1 inflitto all'Udinese. Una slot machine di gol: non vinceva così largo dal 1952 (7-1 alla Triestina) e ora sono 28 in nove partite. Nell’era dei tre punti non c’era riuscito nessuno, nel ‘92-93 ne segnò 29 il Milan di Capello e degli olandesi, di Van Basten inarrestabile ma anche di Massaro, Simone, Papin. Gasp fa frullare il biliardino che ha: ha perso Zapata, ma scatena Muriel (tre gol), Ilicic (due) e Gomez, che stavolta non segna ma fa segnare.