Atalanta macchina da gol: sempre a segno nelle ultime 17 gare di A. Media impressionante

Atalanta macchina da gol. La squadra di Gasperini questa sera contro il Napoli è andata a segno per la 17esima gara di campionato consecutiva. L'ultima partita di Serie A in cui i nerazzurri non hanno segnato è datata 10 novembre: Sampdoria-Atalanta 0-0. In queste 17 gare, Gomez e compagni hanno realizzato 52 gol con una media superiore alle tre reti a partita.

L'Atalanta, dopo 29 giornate, ha per distacco il miglior attacco del campionato con 82 reti realizzate.