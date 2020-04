Atalanta, Malinovkyi: "Mi piace la Premier League, atmosfera fantastica. Ma è presto per parlarne"

Ruslan Malinovskyi ha parlato al canale Youtube della Federcalcio ucraina. Il centrocampista dell'Atalanta piace a diversi club, tuttavia glissa circa una possibile futura destinazione. Incalzato su un eventuale futuro in Inghilterra risponde: "Non credo che i club si preoccupino ora dei trasferimenti. Per quel che riguarda l'Inghilterra posso dire che con l'Atalanta abbiamo giocato alcune partite e ci siamo allenati e l'atmosfera è meravigliosa. Mi piace la Premier League, ma non credo valga la pena parlarne. Non ci sono i presupposti al momento".