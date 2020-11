Atalanta, Malinovsky in campo 90 minuti con l'Ucraina. Freuler a segno per la Svizzera

Diversi giocatori dell'Atalanta sono scesi in campo questa sera con le rispettive nazionali. Sabato da incorniciare per Remo Freuler, in gol con la sua Svizzera contro la Spagna nell'1-1 che ha fermato la Roja di Luis Enrique. Novanta minuti invece per Malinovsky con la nazionale ucraina contro la Germania vittoriosa per 3-1. Pasalic invece è entrato al 63' nella Croazia contro la Svezia.