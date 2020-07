Atalanta, Malinovskyi al centro del mercato: Percassi non lo cederà per meno di 25-30 mln

Ruslan Malinovskyi è al centro dell'attenzione in casa Atalanta, per le sue prestazioni, ma anche per quel che potrebbe essere il suo futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è difficile, ma non impossibile, vederlo lontano da Bergamo fin dalla prossima stagione: l’Atalanta lo valuta almeno 20 milioni, ma se andasse avanti così i Percassi potrebbero sedersi al tavolo per non meno di 25-30. Denaro pesante per un giocatore forte.