Atalanta, Malinovskyi: "Litigio con Stepanenko? Cose di lavoro"

Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell'Atalanta, è stato intervistato da shakhtar.com, il sito ufficiale della squadra di Donetsk. "È la migliore squadra in Italia, senza avversari al momento. Ci è mancata un po' di sfortuna, ma andiamo avanti. Abbiamo concesso un gol all'ultimo secondo, forse era necessario un fallo, oppure giocare meglio in quel momento. La cosa importante è analizzare tutto ed evitare errori nelle prossime giornate. Forse ci manca esperienza in Champions League, un pareggio sarebbe stato più giusto".

L'ucraino, ex ieri sera, ha poi parlato del litigio con Stepanenko. "È tutto ok, solo un momento che succede. Mi ha colpito nello stomaco, interrompendo il mio respiro. Un brutto momento, non ci sono amici sul campo. Tutti giocano per le proprie squadre. È difficile entrare da sostituto, ho provato a correre, ho avuto buone occasioni ma mancate per poco. Spero vada in porto le prossime partite. Migliorare? Tutto può succedere, lo Shakhtar non ci ha dominato, sono stati più fortunati. Tutto è possibile in Kharkhiv, le prossime volte saremo più forti. Stiamo giocando tutte le gare fuori, in più abbiamo avuto tre match negli ultimi sei giorni. Ritroveremo la forma top".