Atalanta, Mancini: "78 gol in stagione? Non è una sorpresa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Atalanta, Gianluca Mancini, ha parlato a Tuttosport dei gol segnati dai nerazzurri, ben 78 in stagione. "Non sono sorpreso, il gioco c'è sempre stato, abbiamo creato molto anche nei momenti in cui le cose andavano male. Stiamo bene fisicamente, nonostante giochiamo da luglio, quando arrivi agli ultimi 10 minuti e vedi che gli altri sono stanchi mentre tu hai la gamba... è importantissimo. Finale? Arrivarci sarebbe una cosa grandiosa, ma non ci pensiamo. Teniamo tutte le porte aperte. Futuro? Sono in under21 e penso all'Europeo in Italia".