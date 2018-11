Atalanta, Mancini: "Gol sotto la curva emozione indescrivibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell’Atalanta Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società dopo il successo interno sull’Inter: "E’ una cosa nuova e bellissima. Segnare per un difensore è sempre bello e oggi è stato bellissimo di fronte ad un pubblico straordinario. Oggi la tifoseria si sentiva tantissimo e segnare sotto la curva è stata un’emozione indescrivibile. Sul rigore l’ho toccata di mano però non è stato volontario perchè ero vicino a Politano. Me lo sono fatto scivolare addosso perchè lo abbiamo subito dopo un minuto e c’era un secondo tempo da giocare. La convinzione di fare il secondo gol c’era. Non è stato pesante per me ma dopo il gol è stata una liberazione".