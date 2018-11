Atalanta, Mancini: "Inter una big, ma siamo forti. Nazionale? Con calma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta, ha parlato su DAZN: "Segnare è una cosa stupenda, ma oltre al gol è bello vincere davanti a questo pubblico. I gol se vengono bene, ma l'importante è vincere. Le prestazioni ci sono sempre state, anche ad inizio stagione, solo che non riuscivamo a trovare il gol. In queste quattro gare finalmente abbiamo ritrovato continuità. L'Inter è una big del nostro campionato, ma l'Atalanta ha dimostrato di essere forte. Nazionale? Io faccio parte dell'Under 21 e ne vado fiero, devo ancora lavorare tanto e rimanere coi piedi per terra. Per arrivarci devi fare tante partite per guadagnartela in pieno".