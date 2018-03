Atalanta, Mancini: "Io come Caldara? Devo ancora crescere tanto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta, ha parlato del suo futuro. Queste le sue parole riportate dal Corriere di Bergamo: "I primi sei mesi sono stati di ambientamento visto che ero in una realtà nuova e in una categoria nuova. Ora il mister sembra che abbia più fiducia in me, gioco di più, sono contento. Io come Caldara? Il paragone fa piacere, ma devo ancora migliorare tanto. E non è nemmeno detto che sia io a sostituirlo: il posto da titolare dovrò conquistarmelo sudando in allenamento e in partita".