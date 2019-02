Atalanta, Mancini: "Mercato? Tranquillo perché voci poco concrete"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta che ha molto mercato in vista della prossima estate, ha parlato a margine di un evento organizzato per la Junior Tim Cup: "Le voci le ho vissute bene, anche perché di concreto c'è stato poco. Ora penso a far bene e dare il massimo. Siamo una società forte e una squadra dove siamo tutti titolari, lo dice il mister. Avere compagni forti è importante per me, poi abbiamo un allenatore che martella ogni giorno, in allenamento e in partita. Il Campionato però è ancora molto lungo, abbiamo ancora quattro mesi da giocare". A riportarlo è CalcioAtalanta.it.