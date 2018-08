Atalanta, Mancini: "Rammaricato per questo 0-0, campo non sia un alibi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini, intervistato da Sky Sport, ha commentato così lo 0-0 di questa sera col Copenhagen (andata play-off Europa League): "Resta un po' di amaro in bocca per questo pareggio. Abbiamo interpretato bene la gara, orchestrato il gioco e fatto tanti tiri in porta. Lo 0-0 ci lascia quindi un po' di amarezza. Allo stesso tempo però questo risultato al ritorno può andarci bene. Roma? Noi ci alleniamo duramente durante la settimana. Il mister ci fa girare tutti, ora pensiamo alla Roma e poi ci concentreremo sul ritorno col Copenhagen. Magari stasera il campo ci ha penalizzati, ma questa non deve essere una scusa".